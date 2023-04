Philippe Martinez a 62 ans, c’est encore l’âge légal, mais il lui manque des trimestres. Cette fois-ci, Élisabeth Borne n'y est pour rien. Depuis lundi dernier, il a dû reprendre le chemin de l’usine, le chemin du technocentre Renault de Guyancourt, dans les Yvelines. Il va y rester six ou neuf mois.

On ne sait pas trop ce qu’il y fera. "Chargé de mission", on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on comprend surtout qu’il va tranquillement "se friser les moustaches avant la quille !" Et Philippe Martinez de dire : "Chez Renault, ils sont ravis de me retrouver".

C’est vrai que ça fera au moins un sénior de plus pour les statistiques de Renault. Philippe Martinez, lui, explique qu’il continuera à manifester, dès jeudi, cette fois pas en tête de cortège, mais bien blotti au milieu avec les copains.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info