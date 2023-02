ÉDITO - Retraite et immigration : le Danemark est-il un exemple à suivre ?

Sur le sujet de l'immigration, comme de la retraite, on a souvent cité le Danemark en exemple. Cela reste un modèle ? Un pays qui inspire ? Laurent Berger de la CFDT nous expliquait qu’au Danemark, on prépare la retraite 7 ans avant de partir, par de la formation, du mentorat, une sorte de reconversion en fin de parcours, dans les dernières années de travail, notamment pour ceux qui ont eu des métiers pénibles.



C’est évidemment une bonne idée, mais il faut quand même rappeler à Laurent Berger qu’au Danemark, l’âge du départ à la retraite est indexé sur l’espérance de vie. Aujourd’hui, ils partent à 67 ans, 68 ans en 2030 et à ce rythme 70 ans en 2040.



Je ne sais pas si les démocrates sociaux en France, autrement dit les socialistes et le centre-gauche, sont d’accord avec ça. Comme je ne pense pas qu’ils soient d’accord avec leur système basé sur la répartition et la capitalisation.



Un autre rapport au travail

Là où le Danemark a réussi, c'est sur l'emploi des séniors. Ils sont les champions d’Europe et le taux d’emploi des séniors ne cessent d’augmenter. Non seulement, ils partent tard en retraite, mais ils sont incités par des primes à travailler au-delà de l’âge légal.

Il y a des pôles emploi dédiés aux séniors et on n’a pas le droit de vous demander votre âge et vous n’êtes pas obligé d’inscrire votre date de naissance sur votre CV. Il y a au Danemark un autre rapport au travail, c’est un sujet dont on parle beaucoup ici en France. Les Danois s’y sont penchés depuis bien longtemps.

Par exemple, au collège, les élèves commencent des petits boulots en parallèle à leur scolarité, ça fait partie du cursus. Ce n’est pas un stage d’observation comme pour les 3e ici, non ils ont quelques heures de travail, quel que soit le niveau social. Ça ne choque personne là-bas, chez nous ça ferait un scandale.

Baisse du nombre de demandeurs d'asile

Le sujet de l'immigration est aussi un débat que nous avons en France. Le Danemark peut-il être un modèle ? Ils ont donné un gros gros tour-de-vis. Ils ont eu comme beaucoup de pays européens une immigration qui s’est renforcée à partir des années 80, ça arrangeait bien à l’époque le patronat qui avait besoin de main-d’œuvre pour son industrie.



Le gouvernement avait donc mis en place une immigration choisie. Mais ça a créé un appel d’air et cela a eu des répercussions politiques. Les socio-démocrates balayés aux élections de 2015, par la droite, appuyée par le PPD, le parti du peuple danois, parti nationaliste, anti-immigrés. C’est cette coalition de droite qui a mis en place des mesures très fermes pour limiter l’immigration, ce qui a fait nettement baisser le nombre de demandeurs d’asile.

La gauche applique la même politique que la droite et l’extrême droite en matière d’immigration

Mais l’intégration a été mieux traitée, par ailleurs. Et maintenant que la gauche est revenue au pouvoir ? Elle applique la même politique que la droite et l’extrême droite en matière d’immigration. Pas de différence et visiblement ça n’a pas offusqué les Danois puisqu’ils ont reconduit deux fois les socio-démocrates au pouvoir.



Est-ce que l’on peut s’inspirer du Danemark ? Est-ce qu’il y a des politiques danoises applicables en France ? Sans doute. Mais on ne peut évidemment pas se comparer. Ce qui est possible dans un petit pays nordique de 5.800.000 habitants, ne l’est pas forcément dans un pays de plus de 67 millions de Latins. Un petit pays qui nous bat au handball.

