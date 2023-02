ÉDITO - Retrait du permis en cas de conduite sous stupéfiants : "De l'opportunisme", selon Alba Ventura

Il y a quelque chose comme de l'opportunisme, même si le poste de ministre de l'Intérieur est un poste de réactivité au fait divers. Cela rappelle un certain Nicolas Sarkozy : un fait divers une loi, une loi sous le coup de l'émotion.

C'est aussi la démonstration de ce que Gérald Darmanin fait de mieux : de la politique. D'ailleurs, regardez sur le dossier des retraites, il n'est pas entré dans la technique de la réforme. Non, lui était là pour cogner sur ceux qui "bordélisent" les débats.

Il choisit ses sujets. Sur le scandale du stade de France, on ne l'a pas entendu alors que le maintien de l'ordre est mis en cause dans le rapport des experts européens qui vient d'être publié. On l'a davantage entendu sur l'histoire du petit chat écrasé par un TGV.

À quoi joue Darmanin ?

Il représente d'abord l'aile droite du président Macron. Il a un rôle d'incarnation du régalien. Immigration, sécurité, communautarisme, tous ces sujets sont incarnés par Emmanuel Macron. Il est d'ailleurs très attendu sur la loi immigration qui arrive début mars au Sénat, une loi portée à la fois par les ministères du Travail et de l'Intérieur, mais que tout le monde appelle la loi Darmanin !

Mais comme il est un pur politique, il se place aussi sur les sujets porteurs pour l'opinion. Dans l'interview qu'il a donné hier, il y a la réponse à l'affaire Palmade, la réponse répressive. Et puis il y a la réponse plus pragmatique quand il propose de ne pas infliger de retrait de permis à ceux qui font un petit excès de vitesse.

C'est l'effet "gilets jaunes" ou l'effet Pompidou : arrêter d'emmerder les Français qui travaillent.

Objectif Matignon ?

Gérald Darmanin est aujourd'hui l'un des prétendants possibles, c'est vrai. Si après la réforme des retraites Emmanuel Macron considère qu'il faut remplacer Elisabeth Borne pour terminer son quinquennat, il peut jouer Matignon. Mais il a sans doute en tête de tenter le grand chelem, c'est-à-dire la présidentielle en 2027.

Il n'en parle pas. Mais il a souvent cité Edouard Balladur qui lui disait que la voie royale vers l'Élysée était d'abord le budget, puis l'intérieur, puis Matignon. Il a déjà coché deux cases. Vous imaginez bien que s'il n'en parle pas, il y pense beaucoup !

