ÉDITO - Réforme des retraites : pourquoi le positionnement des Républicains pose question

On ne comprend plus bien la position de la droite sur les retraites, on nage en plein delirium aigu. Les Républicains sont partis en disant qu’ils voteraient le texte et puis, plus ça va, plus ils prennent leurs distances, il y en a même qui menacent de ne pas voter. LR est un parti, on l’a souvent souligné, qui aux deux précédentes élections présidentielles, a soutenu un départ à 65 ans, qui depuis 4 ans au Sénat vote un amendement qui est le décalque de ce qu’a proposé le gouvernement.

Mais voilà, comme ils sont en train de s’apercevoir qu’Emmanuel Macron est dans une passe difficile, ils ne veulent pas plonger avec lui. Et ils se disent qu'il faut prendre la main, montrer qu'ils sont du côté de l’opinion, qu'il faut adoucir le texte. Ils veulent pouvoir dire aux Français : "Vous avez vu, on vous a défendu". On a même entendu dans la bouche d’un grand responsable LR, qu’il fallait que le Parlement prenne le relais des syndicats. De la part de la gauche on peut l’entendre, de la part d’un parti qui plaidait pour un départ à 65 ans, c’est fort de café.

Mais au bout du compte, ils vont la voter cette réforme des retraites, vous avez compris qu’il n’y a pas que le fond du dossier qui se joue, il y a aussi la forme. C’est une question de posture. LR ne veut pas apparaitre comme un supplétif ou un strapontin pour la majorité.

Ils sont fondamentalement d’accord sur la réforme des retraites avec Emmanuel Macron mais ils ont besoin d’être à distance parce qu’ils ont une candidature à la présidentielle à construire.

LR se prépare au projet de loi Immigration

Et donc cela nécessite de cultiver les fruits de la discorde. Ils sont déjà en train de préparer le terrain sur le projet de loi Immigration, qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et qui arrivera au Sénat en mars. Mais là encore il y a une forme d’hypocrisie de la part de la droite. D’abord la partie répressive du texte sur le contrôle de l’immigration est portée par Gérald Darmanin, qui est issu des rangs de LR.

Et sur l’aspect "intégration", c’est Olivier Dussopt le ministre du Travail qui vient du PS, qui sera à la manœuvre avec une disposition qui consiste à émettre des cartes de séjour pour les métiers en tension. Une forme d’immigration choisie, chère en son temps à Nicolas Sarkozy, mais qui aujourd’hui fait hurler la droite.

LR entend bien cette fois ne pas faire de cadeau au gouvernement et voit là sa revanche, après les retraites. Quand bien même le projet de loi entend durcir certaines règles, sur les visas, faciliter les expulsions, ainsi qu’une forme de retour de la double peine, des mesures que la droite avait votées par le passé... On le voit bien, sur l’immigration comme sur les retraites, la droite cherche des désaccords pour avoir l’air de ne pas être d’accord.

