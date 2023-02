À écouter ÉDITO - Réforme des retraites : Macron défend le travail face au droit à la paresse 00:03:01

Emmanuel Macron s'est déplacé à Rungis, pour aller à la rencontre de la France "qui se lève tôt". Plusieurs éléments sont intéressants à noter. D'abord, il y a la manière dont Emmanuel Macron banalise la réforme des retraites. C'est tout juste s'il ne se demande pas lui-même si un conflit social est en train de fendre la France. Malgré le gros mécontentement dans le pays, il avait surtout un message à délivrer : le bon sens, c'est de travailler plus.

De cette manière, il enjambe la réforme des retraites, comme il avait enjambé la présidentielle, puis les législatives. Il l'enjambe pour se projeter vers le sujet d'après : le travail, les conditions de travail, la qualité de vie au travail, le partage de la valeur travail. Sur ce point d'ailleurs, la Première ministre a déjà fait des annonces puisqu'elle a annoncé que l'accord conclu entre syndicats et patronat pour des dispositifs comme l'intéressement ou la participation dans les entreprises rentables à partir de onze salariés va être retranscrit dans la loi.

Emmanuel Macron défend le travail

Personne ne sait ce qu'Emmanuel Macron a précisément en tête sur ce vaste sujet du travail, mais il veut à coup sûr en faire le débat d'après. Il veut développer l'idée que sans le travail, notre système n'existe pas. Pour lui, tout découle du travail : les pensions de retraite, la Sécu, l'autonomie, le chômage, l'école gratuite, et cetera. La solidarité nationale repose sur ceux qui cotisent et ceux qui payent des taxes. Mais pour qu'il y ait partage des richesses, il faut créer de la richesse et c'est par le travail que l'on crée cette richesse.

Le message que porte le président, c'est de dire attention de ne pas renoncer au travail. Selon lui, tous ceux qui disent que le travail n'est pas essentiel, que l'on n'a pas besoin de travailler, sont tout bonnement en train de faire imploser le système. Le président oppose bien sûr le travail au droit à la paresse. Le travail n'est ni de droite ni de gauche, c'est simplement une valeur universelle et c'est ça qu'il faut retrouver. Parce qu'au fond, ça n'est pas de la politique, c'est le fondement de notre République, de notre système social.



