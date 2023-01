ÉDITO - Attentat de Trèbes : La Poste va éditer un timbre à l'effigie du colonel Beltrame

Coup de cœur un timbre La Poste. Il y a des timbres qui disparaissent comme le timbre rouge et puis des timbres qui apparaissent. La Poste va éditer un timbre à l'effigie du colonel Beltrame. Il y en aura plus de 700.000. Le timbre sera en vente fin mars, cinq ans après la mort du gendarme dans l'attentat de Trèbes, dans l'Aude.

C'est un très beau portrait, une gravure très sobre. Évidemment, il y a du blanc, du bleu, du blanc, du rouge avec le Colonel en uniforme, œuvre de l'artiste Sophie Beaujard. Vous pourrez le voir sur le site de RTL. Arnaud Beltrame n'avait que 44 ans lorsqu'il a trouvé la mort dans cette attaque terroriste dans le Super U de Trèbes. Il avait pris la place du dernier otage.

Il en faut un du courage, de l'abnégation pour passer deux heures en face d'un tueur en sachant que tout peut s'arrêter. Sa famille n'a jamais voulu que l'on parle de sacrifice. Arnaud Beltrame avait été missionné en Irak et en Afrique, Il connaissait les risques. C'était un militaire et donc il est aussi un héros. Aujourd'hui, il y a des places, des squares Arnaud Beltrame, des jardins Colonel Beltrame, des écoles, des collèges, des centres sportifs qui portent son nom. Il ne manquait plus qu'un timbre. Merci à La Poste d'honorer sa mémoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info