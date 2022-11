ÉDITO - Pourquoi je n'aime plus Paris, l'explication d'Alba Ventura

Coup de gueule contre la gestion de Paris par Anne Hidalgo. Une désastreuse gestion. La mairie de Paris n'arrive pas à boucler son budget d'environ 9 milliards et a décidé d'augmenter la taxe foncière. Et pas qu'un peu : plus de 50% pour quelqu'un qui avait promis de ne pas toucher aux impôts. Bravo !

Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas du jamais vu. Marseille a augmenté sa taxe foncière de 14%. On est quand même loin des 50%. Aller augmenter la taxe foncière, ça peut arriver, mais baisser les dépenses, est-ce que c'est en option ? Non. Est-ce que la mairie de Paris est obligée de subventionner des associations qui prônent la non-mixité ou qui accusent la France de xénophobie à coups de dizaines ou de centaines de millions d'euros ? Moi, j'aimerais savoir. J'aimerais bien avoir la preuve que le robinet a été coupé pour des cas comme ça.

Parlons de la dette, il y a huit ans, elle était de 3,7 milliards. Elle atteint aujourd'hui 8 milliards d'euros. C'est 4.000 euros par tête de pipe. Un déficit permanent, une administration pléthorique... Je me demande si la mairie a fait appliquer la réglementation en matière de temps de travail. Depuis janvier, les agents de la mairie doivent travailler 35 heures. Et oui, Paris mène grand train.

Pourtant, quand on se balade dans la ville, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est une ville sale ou les chantiers prolifèrent. La mairie de Paris n'est pas à l'origine de tous les travaux. Comme elle n'est pas responsable des pénuries de conducteurs de bus ou de métro. Mais l'objectif d'embellir ou d'harmoniser cette capitale en dix ans n'a pas été atteint, loin de là. Et on se dit, non sans une certaine émotion, que c'est donc cette ville-là qui a décidé d'organiser les Jeux Olympiques. Décidément, ce Paris là, je ne l'aime plus.

