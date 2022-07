Conseil de Paris : le duel entre Hidalgo et Dati vire au règlement de comptes

L'une a échoué pour la mairie et l'autre à la présidentielle. Rachida Dati et Anne Hidalgo étaient toutes les deux réunies le mardi 5 juillet pour le plus grand plaisir des petits et des grands à l'occasion du Conseil de Paris.

Anne Hidalgo était à la baguette et dans son discours introductif sur le budget supplémentaire de la ville elle précise : "J'en appelle, comme il se doit, au rassemblement". Alors qu'on peut penser qu'elle prône l'apaisement, jusqu'à ce qu'elle donne la parole à Rachida Dati. "Sans plus attendre, et avec tout le suspense qu'il se doit, la parole à Mme Rachida Dati qui je le rappelle n'a toujours pas gagné une élection encore, à vous la parole".

Ouvrir les hostilités de la sorte avec Rachida Dati, il ne peut s'agir que de courage ou d'inconscience. "Quand vous gagnerez une élection sous votre nom, vous nous alertez, lui répond-elle. Nous les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Voilà, c'est votre bilan".

"Un discours un peu punk"

À parti de ce moment, le Conseil de Paris a laissé place au grand n'importe quoi. "Vous perdez toutes les élections, c'est vraiment dommage", "ça vous collera à vie", "je préfère ce qui me colle à vie que ce qui vous colle à vie", "ça va vous faire mal", "vous êtes partout sauf à Paris", s'échangent-elles en plein Conseil municipal.

Et elles en remettent une couche. "On se croirait dans le métaverse avec vous. Paris et les Parisiens connaissent la faillite à cause de votre gestion", lance Rachida Dati. "Un discours un peu punk", se contente de répondre Anne Hidalgo. "Je crois que Mme Dati veut nous faire son show. Elle nous a laissé exprimer le show, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu donc Mme Dati, faites votre show".

Pour rappel, tout cet échange se déroule en plein Conseil municipal. Cette représentation s'est déroulée en public avec dans l'assistance des jeunes en sortie scolaire, venus découvrir le poids et le sérieux de la fonction politique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info