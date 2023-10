ÉDITO - Polémique Darmanin/Benzema : "C'est une cible facile parce qu'il n'a jamais rien fait pour se faire aimer", selon Ventura

La polémique n'en finit plus entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Après que le footballeur a apporté son soutien à la cause palestinienne, le ministre l'a accusé d'être en lien avec les Frères musulmans. Benzema a décidé de porter plainte. Pas sûr que cette polémique soit utile par les temps qui courent. Lorsqu'on a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réagir à un tweet de Karim Benzema en disant : "On sait tous qu'il a des liens notoires avec les Frères musulmans", on se demande pourquoi il fait cela. Soit il en dit trop, soit pas assez.

Gérald Darmanin avance que depuis plusieurs années, il constate une lente dérive des prises de position de Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste. Il l'accuse de prosélytisme sur les réseaux sociaux. Ou bien ce que fait Benzema est illégal et dans ce cas, le ministre doit le poursuivre en justice. Ou bien Benzema n'a fait qu'exprimer une opinion et même si on trouve ces opinions nauséabondes, il en a le droit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un délit d'être proche des Frères musulmans. Franchement, on ne comprend pas pourquoi Gérald Darmanin s'en est pris soudainement à Benzema, pourquoi il tape sur une star du foot à 140 millions de followers, tous réseaux confondus, une star pour le monde arabe, qui a d'ailleurs choisi de s'établir dans le monde arabe.

À part provoquer un buzz mondial et réveiller tous les esprits haineux de la terre, on ne voit pas bien l'intérêt et en tout cas, ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Il pense sans doute qu'à un moment, ça va le servir d'être confronté à un Benzema, comme Nicolas Sarkozy avait en son temps pensé qu'il était bon pour lui de débattre avec Tariq Ramadan, descendant d'un des fondateurs des Frères musulmans. Faire du bruit ou s'afficher comme l'adversaire des islamistes de cette façon-là, pas sûr que ce soit favorable franchement à sa carrière.

Une icône de la fierté musulmane

Benzema est une cible facile parce que c'est vrai qu'il n'a jamais rien fait pour se faire aimer. Il ne voulait jamais chanter la Marseillaise, il avait traité Didier Deschamps de raciste. Aujourd'hui, il s'en va en crachant sur la France. C'est tellement mieux l'Arabie Saoudite à 200 ou 300 millions d'euros le contrat. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de conviction religieuse, il est sensible à certains appels. En réalité, Benzema, c'est un influenceur pour les musulmans du monde entier, c'est une espèce d'icône de la fierté musulmane qui cultive la détestation de la France, la détestation de la laïcité à la française.