Karim Benzema va porter plainte contre Éric Zemmour, qui l'accuse de "lien direct" avec l'assassin de Dominique Bernard

La polémique déclenchée par Gérald Darmanin ne cesse d'enfler. Le ministre de l'Intérieur a accusé Karim Benzema d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans", une organisation islamiste née en Egypte, dans une interview donnée à CNews. Éric Zemmour, interrogé sur le sujet jeudi 19 octobre sur France 2, est allé encore plus loin en faisant "un lien" entre le Ballon d'Or et les assassins des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, tués par des islamistes.

"Ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia, et que la charia prévoit le jihad. Le jihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty", a jugé le leader du parti Reconquête!. "Je fais un lien direct. Toutes ces personnes pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux. Cette charia prévoit le jihad, la guerre sainte contre les infidèles", a enchaîné l'ancien polémiste.

Quelques heures plus tard, Karim Benzema a décidé de contre-attaquer par la voix de son avocat. Me Hugues Vigier a ainsi annoncé son intention de porter plainte contre Éric Zemmour, auprès de nos confrères de Libération. "M. Zemmour dit que mon client est complice direct de l’assassinat du professeur à Arras. C’est très révélateur d’une dérive. La dérive, ce n’est pas la dérive islamiste de Karim Benzema. C’est la dérive des mentalités de notre classe politique", a ajouté l'avocat du joueur. Éric Zemmour a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour provocation à la haine raciale.

L'avocat de Karim Benzema avait confirmé sur RTL, jeudi matin, son intention de porter également plainte contre Gérald Darmanin. "On est sur le terrain de la fausse information et de l'injure publique", avait déclaré Me Hugues Vigier. "Il n’a jamais eu le moindre lien avec les Frères Musulmans", avait répété son conseil.

