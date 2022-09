ÉDITO - Liens entre le RN et la Russie : Alba Ventura ironise sur les propos de Jordan Bardella

UN POINT C'EST TOUT - Liens entre le RN et la Russie : Alba Ventura ironise sur les propose de Jordan Bardella

UN POINT C'EST TOUT - Liens entre le RN et la Russie : Alba Ventura ironise sur les propose de Jordan Bardella

ÉDITO - Liens entre le RN et la Russie : Alba Ventura ironise sur les propose de Jordan Bardella

ÉDITO - Liens entre le RN et la Russie : Alba Ventura ironise sur les propose de Jordan Bardella

Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national (RN), menace de porter plainte pour diffamation si quelqu'un parle des liens entre le RN et la Russie. C'est assez drôle. Car, quand on avance de tels propos, il faut être sûr de ce que l'on dit, qu'il n'y a pas de preuves qui traînent.

Cela fait penser à un proverbe africain que Jean-Marie Le Pen aimait bien citer : "quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre." Il n'en fallait pas plus pour agiter la toile, où chacun y est allé de son petit couplet pour brandir les liens entre le RN et Moscou.

Le RN se défend d'avoir fait un emprunt à une banque proche du pouvoir russe - des enquêtes ont fait le rapprochement entre les dirigeants de cette banque et Vladimir Poutine. En tout état de cause, des liens existent : un tableau du président russe installé dans le bureau de Marine Le Pen, une photo illustrant la visite de la candidate à la présidentielle en 2017 au Kremlin, le soutien du RN à l'annexion de la Crimée ou les positions en faveur de la Russie au Parlement européen en ne votant pas en faveur des sanctions contre Poutine.

Le président russe est un modèle pour le parti d'extrême-droite. Marine Le Pen ne s'en est jamais caché, même si avec la guerre en Ukraine, il est plus difficile de dire son admiration aujourd'hui. Donc, le RN entretient bien des liens avec la Russie, n'en déplaise à Jordan Bardella - qui n'a, d'ailleurs, pas été soutenu par Marine Le Pen.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info