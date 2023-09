ÉDITO - "Marine Le Pen a obligé les macronistes à sortir de l’ambiguïté", souligne Alba Ventura

Je vais peut-être vous surprendre mais par exemple sur l’endométriose, cette maladie qui fait souffrir 1 femme sur 10, le RN l’a inscrit tout en haut d’une liste de propositions qui seront examinées le 12 octobre dans le cadre d’une niche parlementaire. La "niche parlementaire" c’est l’occasion pour un parti de décider des sujets qu’il souhaite faire examiner par les députés.

Quoi de plus consensuel que l’endométriose ? Qui peut remettre en cause une mesure de santé publique ? Et comment s’opposer à une proposition qui mêle la vie des femmes, leur santé et la solidarité ? Je peux vous dire que pendant plusieurs jours, on s’est arraché les cheveux chez les macronistes, entre ceux qui avançaient "peu importe qui présente le sujet, du moment que c’est un bon sujet" et ceux qui disaient "pas question de voter les textes du RN".

Marine le Pen l’a jouée fine Alba Ventura

Une stratégie assez maligne. En tout cas, Marine le Pen l’a jouée fine. Elle ressort un sujet qu’elle avait évoqué pendant la campagne, un sujet dont elle sait qu’il participe à sa normalisation. Elle provoque le bazar dans le camp d’en face. Elle a obligé les macronistes à sortir de l’ambiguïté. Hier, c'était branle-bas de combat.

Du côté des députés, il a été acté de ne voter sous aucun prétexte les textes du RN et pour ne pas apparaitre comme des gens qui ne se soucient pas des femmes, ils vont démontrer que la proposition de Marine Le Pen ne tient pas la route. Et par ailleurs, du côté du gouvernement, la ministre des Solidarités a annoncé qu’elle était favorable à un décret pour mieux prendre en charge l’endométriose, sans que l’on sache comment.