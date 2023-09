ÉDITO - "Emmanuel Macron est partisan d'une écologie qui ne vient pas percuter l'économie", estime Alba Ventura

Emmanuel Macron a présenté ses objectifs pour une écologie à la française : 1 million de pompes à chaleur, 1 million de voitures électriques, des RER, moins de glyphosate, contrôle du prix de l'électricité... Est-ce à la hauteur des enjeux ? Vous savez, le grand malentendu, c'est que tout le monde attend des mesures miracles ou espérait des mesures qui vont changer d'un été à un autre. Ça n'arrivera pas.

Dans le plan annoncé par Emmanuel Macron, il n'y a aucune mesure destinée à empêcher le réchauffement climatique, il est là le réchauffement climatique. À le ralentir sans doute, à moyen ou à long terme, mais pas à l'empêcher. Emmanuel Macron est partisan d'une écologie de progrès. C'est ce qu'il disait dimanche soir, ou bien une écologie à la française. Et il faut comprendre par là une écologie qui ne vient pas percuter l'économie.

On parle beaucoup du glyphosate en ce moment car Bruxelles souhaite repousser à dix ans l'interdiction de cet herbicide. Sur le sujet, Emmanuel Macron a beaucoup varié. En 2017, il voulait l'interdire. Alors à l'époque, il était flanqué de Nicolas Hulot. Ensuite, il ne voulait plus l'interdire. Et hier, il annonce une réduction de 30% de l'utilisation du glyphosate. Pourquoi ? Parce qu'il ne souhaite pas que notre agriculture soit impactée tant qu'il n'y a pas de solutions alternatives. L'écologie, oui, mais rien qui ne menace notre agriculture ou bien notre industrie d'ailleurs. Et avec un espoir que la technologie, la science vienne nous tirer d'affaire.

Emmanuel Macron choisit plutôt des remèdes à infusion lente Alba Ventura

Alors, il reste une question : est-ce que le plan annoncé peut quand même être efficace ? À long terme, ça va produire des effets, oui. Si on met 50 milliards dans la décarbonation, il est évident qu'on enverra moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on met plus de véhicules électriques en circulation, on aura moins de véhicules thermiques, donc on enverra moins de CO2 dans l'air. Si on met plus de trains, on aura moins de voitures et là encore moins de pollution. Si on met plus de pompes à chaleur, il y aura moins de chaudières à gaz...

Oui, c'est vertueux, mais cela prendra du temps. Cela va prendre 20 ou 30 ans. On n'est pas dans des solutions d'urgence ou à court terme. Emmanuel Macron ne veut surtout pas de rupture. C'est pour ça qu'il choisit plutôt des remèdes à infusion lente.