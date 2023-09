ÉDITO - "Emmanuel Macron a l’intention d’être jusqu’au bout dans l’hyper-présidentialisation", analyse Alba Ventura

Emmanuel Macron a surpris en prenant la parole dimanche 24 septembre à la télévision. En fait, le Président est venu faire son SAV. Comme à part ses troupes, personne ne dit du bien, il le fait tout seul. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Il est venu dire aux Français : vous avez vu, le Roi et la Reine à Paris et à Bordeaux, le Pape à Marseille, tout cela en même temps que la Coupe du Monde de Rugby partout en France, vous avez vu comme tout s’est bien passé ? On est loin du chaos au stade de France l’an dernier. Et c’est vrai que ça change de l’ambiance des émeutes ou des manifs lors de la réforme des retraites.

Une semaine où tout roule malgré les enjeux et la pression, ce n’est pas si souvent, ça mérite un petit exercice d’auto-satisfaction. Et puis comme les semaines qui viennent ne vont pas vraiment refléter la même atmosphère, le Président en a profité pour montrer que c’est lui qui est à la manœuvre, que c’est lui qui décide.

Hier soir, Emmanuel Macron est venu dire stop Alba Ventura

À propos notamment du pouvoir d’achat et de la vente à perte sur les carburants, la formidable idée sortie d’on ne sait quel chapeau, annoncée la semaine dernière par la première ministre Élisabeth Borne. Idée qui est revenue en boomerang alors que tous les distributeurs ont refusé les uns après les autres de vendre à perte. Hier soir, Emmanuel Macron est venu dire stop. Sacré désaveu au passage pour la première ministre qui n’aura pas eu le plaisir d’annoncer une aide de 100 euros pour les conducteurs les plus modestes, puisque c’est le Président qui l’a fait hier soir.