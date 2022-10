ÉDITO - "Marche contre la vie chère" : "C'est une grosse gifle pour Jean-Luc Mélenchon", dit Alba Ventura

Dimanche 17 octobre, Jean-Luc Mélenchon a revendiqué 140.000 manifestants lors de la "marche contre la vie chère". Ils étaient en réalité à peine 30.000 participants. Ce n'est pas vraiment un succès, c'est un naufrage, c'est un bide. 30.000 personnes et Jean-Luc Mélenchon qui voit se dessiner une sorte de Front populaire ? Le patron de la CGT n'était pas dans la manif, la direction du PCF non plus, ni Yannick Jadot pour les Verts. Il est quand même bien mal parti, le nouveau Front populaire.

Et c'est d'autant plus un échec que le contexte économique et social n'est pas favorable et le contexte politique sur fond de 49.3 non plus. Cette manifestation était annoncée depuis la fin de l'été et ça devait être une démonstration de force, un raz de marée. C'est une grosse gifle pour Jean-Luc Mélenchon, encore une. Jean-Luc Mélenchon qui a pensé qu'il pouvait surfer sur les grèves de la CGT dans les raffineries. Sauf que des salariés qui gagnent autour de 4.000 euros par mois et qui viennent d'obtenir 7% d'augmentation, ça ne sensibilise pas vraiment les gens qui galèrent avec leur voiture pour à peine 2.000 euros par mois.

On ne peut jamais prédire quelle sera la suite. Il y a une journée d'action mardi à la SNCF, à la RATP, dans la fonction publique, avec les syndicats de la jeunesse. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez de la CGT, espèrent que la grogne va s'amplifier. Ils espèrent qu'avec des vagues successives de grèves, de manifs, de mobilisations, l'ensemble des Français va finir par se coaguler. Dimanche encore, on entendait l'appel à la grève générale, c'est-à-dire au blocage du pays, mais personne ne sait si ça peut basculer ou pas.

Le gouvernement réagit ?

Le climat reste hyper volatil et politiquement explosif, et pas seulement à cause des grèves dans les raffineries, mais aussi en raison de la réforme des retraites à venir, de l'inflation... Preuve que le gouvernement est conscient du risque, Élisabeth Borne a annoncé dimanche soir le prolongement de la remise à la pompe. Et en duo avec le président Macron ce lundi matin dans une interview dans Les Échos, la Première ministre a remis la pression sur les entreprises qui font des profits pour augmenter les salaires. Donc on voit bien que le gouvernement essaie d'étouffer tout départ de feu. En répondant à l'angoisse des Français, il tente d'acheter la paix, de ce côté-là en tout cas.

