Miss France 2023 : qui est Flavy Barla, élue Miss Côte d'Azur ?

Le 17 décembre prochain aura lieu la traditionnelle élection de Miss France 2023. 30 candidates participeront à l'émission et tenteront de succéder à Diane Leyre, Miss Île-de-France 2021, élue par la suite Miss France 2022.

Pour défendre les couleurs de la Côte d’Azur, c’est Flavy Barla qui a été choisie le 2 août dernier. Originaire de Nice et âgée de 19 ans, celle qui est aussi étudiante en troisième année de médecine, a déclaré vouloir s’impliquer dans la lutte contre le cancer, une maladie qui l’a directement touchée. "Je sais ce que cela peut impliquer tant pour soi que pour ses proches, mais selon moi, cela fait partie des épreuves de la vie qui nous rendent plus forte", a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur Instagram.

Avant de se lancer dans ses études, la Niçoise a grandi dans une filière sports-études en patinage artistique et en danse. Sur les réseaux sociaux, elle avait assuré s’être pleinement épanouie dans ces disciplines. "Tout ça m'a énormément appris et aider pour l'organisation et la rigueur".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info