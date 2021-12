ÉDITO - Le nouveau pari d’Emmanuel Macron : ne pas reconfiner

Une grande partie de l’Europe se barricade avant les fêtes de Noël, mais pas nous. Un petit village de gaulois réfractaires résiste encore aux mesures de bouclage total, et regarde ses voisins, qui eux, baissent à nouveau le rideau.



Un mois de reconfinement strict aux Pays-Bas, couvre-feu à 20h et fermeture des pubs en Irlande, bouclage des salles de spectacles au Danemark, vacances scolaires avancées en Belgique, et depuis mardi soir en Allemagne, stades à huis-clos et limitation du nombre d’invités pour le réveillon.



Mais chez nous donc, rien de tout ça. Non, simplement une annonce sur davantage de contrôles du passe sanitaire dans les restaurants, et le porte-parole du gouvernement qui demande gentiment aux jeunes de limiter leurs sorties, à très court terme. C’est tout.



Puis dans quelques semaines viendra le passe vaccinal si le parlement le vote en janvier. Le passe sanitaire en entreprise, lui, semble déjà oublié. Il faisait trop de mécontents, il ne sera pas dans ce nouveau projet de loi que le gouvernement veut faire examiner fissa.

Un nouveau “pari” pour Macron ?

C’est vrai que la situation rappelle celle de fin janvier 2021. Le président avait renoncé, malgré les conseils et les discours alarmants de nombreux scientifiques, à un troisième confinement. Les variants de l’époque étaient britannique et sud-africain et du côté de l’Élysée. On nous expliquait que les Français ne supporteraient plus un nouveau confinement, que c’était aussi une question de santé mentale.

Sur ce point-là, Emmanuel Macron n’a plus jamais varié, et s’il y a un “quoi qu’il en coûte”, désormais, c’est pour éviter à tout prix de nouvelles mesures radicales d’isolement. Mais en janvier dernier Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner ? Alors c’est ça qui est très intéressant à creuser.

C’est vrai, il y a cette impression qui reste dans les esprits, que le choix était le bon, parce que l’hôpital avait tenu, et qu’un semblant de liberté était préservé (n’oublions pas que le couvre-feu quand même maintenu à 18h à l’époque).



Mais il y a aussi cette étude publiée dans Le Monde au mois de juin dernier, qui n’a pas fait grand bruit. Le journal, entouré de scientifiques, a estimé que le choix d’Emmanuel Macron, il y a un an, a alourdi le bilan humain du Covid de 14.000 décès dans le pays, et que 160.000 Français supplémentaires en garderont des séquelles à long terme.

Était-ce vraiment un pari réussi ?

Est-ce qu’il fallait boucler 68 millions de Français pour préserver la vie de quelques milliers d’entre eux, souvent déjà fragiles ? C’est une question que chacun peut se poser. Bon là, la différence, c’est que les vaccins permettent de limiter les dégâts humains.

Et il est là le nouveau pari d’Emmanuel Macron : penser qu’une injection massive de troisièmes doses pendant les fêtes permettra au bateau France de passer la tempête tant bien que mal, un peu comme une potion magique qu’on donne à un héros de jeu vidéo pour le rebooster.



En Israël, depuis mardi soir, c’est désormais une quatrième dose qui est recommandée pour les plus fragiles, et franchement on ne voit pas pourquoi ce scénario n’arriverait pas en France dans les prochains mois. C’est frustrant, c’est épuisant, mais quelles seraient les alternatives ? Là-aussi, chacun peut se poser la question.