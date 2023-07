ÉDITO - Le bonus de rapiéçage, une fausse bonne idée selon Alba Ventura

Un bonus pour rapiécer ses vêtements ou réparer ses chaussures. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, qui a l'intention d'aider les citoyens qui consomment des produits plus éthiques à entretenir leurs T-shirts ou pantalons.



Sur le papier, c'est un bon geste. Six euros pour une usure au coude, vingt-cinq euros maximum pour changer la doublure du manteau : ce sont des aides non négligeables, qui permettraient de prolonger l'espérance de vie de nos vêtements. Ça aide la planète, et nous incite à ne pas acheter de tissus venus de Chine à bas coût.

Sauf que cette opération a un coût de 154 millions d'euros, alors même que le gouvernement demande des efforts aux citoyens pour réduire la dette. Ce jeudi matin, au micro de RTL, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gabriel Attal a indiqué que plusieurs aides exceptionnelles prendront fin prochainement.

À quoi doit servir l'Etat ?

Il est question du sens donné à l'État : est-ce que l'on ne pourrait pas économiser ces millions d'euros pour raccommodage ? L'État doit-il subventionner de tels gestes, alors que les services publics, entre autres, sont insatisfaisants ? Des mesurettes, à droite, à gauche, ne combleront pas les budgets de l'école, de la sécurité ou de la santé.

