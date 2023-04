ÉDITO - La violence politique progresse dans le monde entier

La douzième journée de manifestation contre la réforme des retraites a été une nouvelle fois ponctuée de violences et de dégradations, mais ce n’est pas le cas seulement en France. En effet, le nombre d’émeutes et de violences connaît une flambée sans précédent dans le monde depuis 2021-2022, d'après une étude de l’assureur Allianz.

Sur 198 pays étudiés, 101 ont vu le risque de violences politiques augmenter de façon significative. Au point que, selon le courtier Howden, cité par le Financial Times, le cout des dégâts causés par les émeutes ne cesse d’augmenter, et qu’il est désormais plus élevé que celui du terrorisme. Dans certains pays comme l’Afrique du Sud, ce coût est même supérieur à celui des catastrophes naturelles.



Il s'agit notamment d'émeutes contre la vie chère au Chili, avec vandalisme de supermarchés, de pharmacie et d’infrastructures de transport. Des violences politiques les plus importantes depuis la fin de l’apartheid, en Afrique du Sud, qui ont fait 330 morts. Du mouvement Black Lives Matter, après la mort de George Floyd lors d’une interpellation par la police, aux États-Unis, qui s'est transformé en contestation anti-raciste dans de nombreuses villes du pays.



Une année 2023 particulièrement touchée

L’année 2023 démarre sur les chapeaux de roues, avec de violents mouvements sociaux au Brésil, au Pérou, et en France, avec les protestations contre la réforme des retraites. Allianz identifie plusieurs facteurs expliquant ce regain de violence. La crise du pouvoir d’achat consécutive à l’inflation, par exemple. L’assureur relève que des manifestations contre le prix du carburant ont eu lieu sur tous les continents, sauf l’Antarctique.

La méfiance croissante à l’encontre des institutions, des gouvernements et plus largement des politiques, est notamment dû à la polarisation croissante du débat politique, c’est-à-dire la radicalisation des opinions, y compris dans les démocraties les plus anciennes. Cela s'accompagne aussi d'une forte augmentation de l’activisme politique et de la crise climatique, avec les peurs qui lui sont associées.

Les réseaux sociaux amplifient le phénomène

Les réseaux sociaux ont également participé à ce phénomène, car ils accroissent la polarisation avec les forums de discussion où se retrouvent les gens de la même opinion, sans contact avec d’autres informations ou analyses. Ensuite, parce qu’ils augmentent la résonance des événements, avec l’émotion du temps réel et permettent l’organisation très rapide de manifestations simultanées à plusieurs endroits différents.



L’assurance contre les dégâts des violences politiques était jusqu’ici un business tranquille, sauf en cas de guerre. Ce n’est plus du tout le cas. Les six épisodes d’émeutes récents ont coûté au total 12 milliards de dollars en destructions, enfonçant cette branche de l’assurance dans le rouge. Par conséquent, le prix de la couverture du risque de violence politique a progressé de 80 % par rapport à 2018.

