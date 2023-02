ÉDITO - Grammy Awards : le coup de cœur d'Alba Ventura pour la chanson de la révolution iranienne

Cette année, les Grammy Awards ont choisi de récompenser la chanson de la révolution iranienne. Ce lundi aux Victoires de la musique américaines, il n'y a pas que Beyonce, Adele ou Harry Styles qui ont été sacrés. Il y avait aussi Shervin Hajipour, qui à 25 ans a signé une chanson devenue l'hymne du combat contre le pouvoir iranien, contre la violente répression qui a suivi la mort de Mahsa Amini, il y a un peu plus de 4 mois.

Depuis 4 mois, Baraye accompagne donc les manifestations et défie l'ayatollah et tous les mollahs qui chaque jour tuent ou emprisonnent. Cette chanson a d'ailleurs valu à l'auteur d'être incarcéré, avant d'être libéré sous caution. Il faut dire qu'à peine diffusé sur son compte Instagram, le titre et son clip avaient été écoutés 40 millions de fois en deux jours.

Hier, pendant que l'ayatollah Khamenei annonçait vouloir gracier plusieurs manifestants, entouré de dizaines de petites filles voilées, Shervin Hajipour était récompensé par la Première dame américaine, Jill Biden. C'est donc cette image que l'on retiendra des Grammy Awards 2023. L'artiste iranien n'était pas aux États-Unis, mais il a laissé éclater sa joie avec ses amis à Téhéran. Et nous, avec lui.

