ÉDITO - Entre syndicats et exécutif, "il va falloir se parler !"

Est-ce qu'on reverra un jour syndicats et gouvernement assis à la même table ? Est-ce que les clochettes du muguet peuvent exaucer les vœux ? Parce que si c’est le cas… j’en ai un à formuler : "Chiche, on se reparle !". Chiche, on arrête le jeu du chat et de la souris. Emmanuel Macron obligé de rester dans les couloirs du Stade de France samedi soir pour éviter les sifflets, les déplacements "surprises" pour prendre de court les manifestants, les ministres, même les plus inconnus, poursuivis par des bataillons de casseroles dans tout le pays…



Et puis en face, on arrête aussi les provocations de l’exécutif, par exemple quand Gabriel Attal explique sur notre antenne que "ce ne sont pas les Français qui travaillent" qui ont le temps de préparer des comités d’accueil pour les ministres. Chacun campe sur ses positions, ses postures, ses certitudes… Comme s’il s’agissait juste de déclarer un vainqueur et un vaincu avant de passer à autre chose. Mais là, ce n’est pas un match de foot ou un combat de boxe, c’est la vie du pays et de ses habitants. Le fait est, même si ça ne fait plaisir à aucune des parties, qu’il faudra à un moment se reparler.

Mais le dialogue peut-il vraiment se renouer ? Si vous avez écouté le Grand Jury sur RTL hier, oui. Il y a peut-être une loupiote au bout du tunnel des retraites. C’est Laurent Berger de la CFDT qui l’a allumée. Il dit que "le délai de décence" est passé. En clair, on va peut-être arrêter la guerre de tranchées, et il ajoute : "Bien sûr qu’on va discuter avec Borne. Pour l’instant, on n’a pas l’invitation. Si on la reçoit, on ira discuter. Mais il faudra se poser la question de la méthode et du sujet de fond…".



Binet n'a pas échangé avec Macron et Borne depuis son arrivée à la tête de la CGT

Imaginez quand même, et ça c’est Sophie Binet, nouvelle leader de la CGT, qui nous l’a confié il y a quelques jours : depuis son élection, elle n’a eu aucun échange direct ni avec Emmanuel Macron ni avec Elisabeth Borne, à peine un sms de félicitations de la première ministre le jour de son élection, noyé dans les centaines d’autres messages reçus. C’était le 31 mars, il y a plus d’un mois, et depuis, plus rien.

On comprend aussi que les syndicats ne voulaient rien concéder avant ce 1er mai. Qu’ils aient envie aujourd’hui de montrer leur force, leur unité, leur détermination, c’est bien légitime. Tout comme on a compris que le gouvernement essayait de retourner l’opinion contre les mobilisations, de jouer "la France qui bosse sans faire de bruit" contre "la France des agitateurs gauchistes chômeurs joueurs de casserole". Mais à un moment, la partie de "je te tiens tu me tiens par la barbichette" ne pourra pas durer éternellement.

Et puis côté syndical, on se dit que le gouvernement est mûr pour sortir le portefeuille : sur les conditions de travail, sur l’emploi senior, sur le partage des richesses en entreprise… Ce qui est sûr, c’est que la feuille de route ne tombera pas du ciel. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, il va falloir se parler ! Chiche ?

