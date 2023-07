ÉDITO - Derrière la fermeture des DAB, le délaissement des zones rurales

Alors qu'ils étaient 55.000 en 2018 à travers toute la France, ils ne sont plus que 46.250 aujourd'hui. Les distributeurs automatiques de billets (DAB) disparaissent petit à petit, au fur et à mesure que la carte bancaire prend le dessus sur le liquide.

Récemment, trois banques, à savoir la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel-CIC ont regroupé leurs DAB respectifs en un seul appareil, entrainant une réduction de moitié de leurs 15.000 appareils cumulés d'ici à 2025.

Cette tendance pourrait s'expliquer par le fait que l'on retire de moins en moins d'argent : 7% des Français n'en retirent plus du tout, tandis que 15% des moins de 35 ans sont dans ce cas. Une surreprésentation chez les plus jeunes, mais la réduction du nombre de machines pourrait aussi être un facteur explicatif de cette numérisation du paiement.

Le symbole du délaissement des campagnes et des banlieues

Si la France est un pays bien équipé en DAB, il faut rappeler que la répartition de ceux-ci est très inégale. Plus d'une commune sur deux (56%) n'a aucun DAB en son sein, dont 19.632 villages, alors que ce sont des endroits où les maraîchers et autres commerçants préfèrent généralement ne pas avoir à payer de frais de transactions bancaires.

Si la fermeture des DAB se concentre essentiellement dans les grandes villes, les banlieues en sont les plus éloignées, puisqu'en moyenne, leurs habitants ont besoin de 9 à 15 minutes pour aller retirer du liquide.

Si plus de 90% des Français habitent dans une agglomération urbaine, deux Français sur dix n'habitent pas en centre-ville. Cela représente tout de même 5,5 millions de citoyens. C'est, entre autres, ainsi que naît le sentiment d'abandon et de rejet : en effet, la poste est souvent le seul endroit où retirer de l'argent en liquide dans les villages. La fin des services publics et la fermeture des commerces dans le centre de certaines villes sont des exemples flagrants de cet abandon, pointé par le mouvement des Gilets jaunes.

Quelles solutions ?

En 2022, environ 1.000 distributeurs ont ouvert via les commerçants locaux, atteignant 27.000 sites. Seulement, les DAB sont uniquement accessibles aux horaires d'ouverture des commerces, et non 24 heures sur 24. Une mesure utile, quand on sait que 50% des achats faits en France passent encore par le liquide. Malgré la baisse de ce chiffre, la "CB" ne représente que 43% des paiements, et reste minoritaire.