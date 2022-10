ÉDITO - Carburants : "La grève générale, c’est le grand frisson" de la gauche dit Ventura

Après le blocage des raffineries et l'intervention du gouvernement, la CGT et SUD-Rail appellent à la grève à la SNCF et RATP mardi 18 octobre. À gauche, certains rêvent déjà de grève générale. C’est toujours difficile de prévoir, de jouer les Madame Soleil sur les mouvements sociaux. On ne sait pas si ça va prendre ou non. On sait qu’il y aura des perturbations dans les transports, mais aussi dans la fonction publique.

Mais ce n’est pas tout le pays qui sera en grève générale, même si certains politiques le souhaitent parce que c’est leur fonds de commerce. À quoi ça sert d’être un Insoumis si on ne rêve pas du Grand soir. Souvenez-vous début septembre, Jean-Luc Mélenchon promettait "la bataille générale". "L’heure du bras de fer est venue", a dit Clémentine Autain et Sandrine Rousseau a exprimé son espoir que le mouvement des raffineries sera "l’étincelle qui mettre le feu à la France entière".

Mais que voulez-vous, il y a quelque chose d’un peu mythologique avec la grève générale, c’est le grand frisson. C’est monter sur les barricades, c’est 68, enfin il se passe un truc, c’est la lutte. Même si aucun cité précédemment n'est monté sur les barricades. En 68 Mélenchon avait 16 ans, il était en première littéraire à Lons-le-Saunier. Quant à Clémentine Autain, Alexis Corbière ou Sandrine Rousseau, ils n’étaient même pas nés.

Mais il y a une forme de fantasme. Et puis il y a de l’opportunisme politique, parce qu’ils espèrent réussir par la rue, par la grève, ce qu’ils n’ont pas réussi dans les urnes. C’est les mêmes qui ont essayé de surfer sur les "gilets jaunes" qui essaient aujourd'hui de grimper dans le train de la CGT.

La CGT a perdu de l’influence

Dans certains de ses bastions, la CGT peut bloquer. On le voit dans les raffineries, dans les dépôts. Dans le ferroviaire, à la RATP c’est prévu. Mais il ne faut pas oublier que si la CGT s’est radicalisée c’est parce qu’elle a perdu la main. Elle a perdu de l’influence, ce n’est plus le syndicat qu’il a été. Le premier syndicat de France c’est la CFDT, qui regroupe plus d’un quart des suffrages et la CFDT, on ne la trouve pas dans les appels à la grève générale.

Les Français eux galèrent et ils vont encore galérer la semaine prochaine et pas que sur les routes. Ils cherchent à faire leur plein d’essence, remplir leur caddie. Bien sûr que le discours sur la "vie chère" leur parle mais ils ne sont pas choqués par les réquisitions.

C’est ce que l’on peut lire ce matin dans notre sondage BVA. Ils comprennent les mouvements de grève mais ils ne les soutiennent pas et puis ils auraient aimé que la situation se décante plus tôt. Le vrai risque dans cette affaire c’est que les Français au bout du compte renvoient dos à dos le gouvernement qui n’a pas senti le coup venir et cette partie de la gauche qui veut bloquer le pays. Et vous imaginez bien qui récolterait les marrons du feu.

