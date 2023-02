ÉDITO - Assemblée : "Maître Jakubowicz, vous vous êtes trompé de combat", lance Alba Ventura

Carton jaune à Maître Jakubowicz qui s'en est pris à une députée de la France insoumise. Maître Jakubowicz, vous vous êtes trompé de combat. Je vous le dis avec sympathie, mais vous vous êtes un peu perdus de vue.

Jakubowicz, grand avocat pénaliste, s'est moqué dans un tweet de la tenue de la députée Ersilia Soudais, venue à l'Assemblée en combinaison short blanche et moulante. Dans son tweet, l'avocat a écrit "Tenu d'hiver d'une députée, on redoute l'été, ça pourrait être drôle". Sauf que non, parce qu'il y a là-dessous une autre histoire.

Il faut savoir que Maître Jakubowicz, en plus d'être avocat, est aussi le président d'honneur de la Licra, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, et que la députée est la vice-présidente d'un groupe d'étude sur l'antisémitisme à l'Assemblée, qui n'a rien trouvé de plus intelligent que de lier dans un tweet elle aussi, la lutte contre l'antisémitisme et la défense du peuple palestinien.



Quand on attaque le physique, les critiques essentielles ne portent plus Alba Ventura

Le soutien au peuple palestinien est utilisé, il faut le savoir, par les antisémites pour critiquer Israël et les juifs. C'est ce que font les Soral et autres de Dieudonné. Ce ne sont pas les Palestiniens qu'ils soutiennent, ce sont les juifs qu'ils détestent. Et c'est là-dessus que Maitre Jakubowicz doit concentrer son combat et lui dire qu'elle mélange tout plutôt que de s'en prendre à son accoutrement.

Elle pourrait venir avec les cheveux verts. Ce sont ses idées qu'il faut combattre. Quand on attaque le physique, les critiques essentielles ne portent plus. Alors on peut trouver qu'une femme s'habille comme un sac. On peut aussi trouver qu'un homme est débraillé. Mais mélanger la critique vestimentaire et le débat d'idées, ça fait pschitt.

