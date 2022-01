En visite au lycée d'Ahun dans la Creuse ce lundi 24 janvier, Emmanuel Macron a répondu aux questions des lycées et en a profité pour revenir sur un sujet qui a récemment suscité les critiques, à savoir ses récents propos sur la gratuité à l'université. Devant les élèves dans le gymnase du lycée, le chef de l'État a assuré n'avoir "jamais dit" vouloir augmenter les frais d'inscription à l'université.

"Contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça", s'est écrié Emmanuel Macron, en assurant qu'il ne voulait pas "faire payer" les étudiants mais au contraire lutter contre la précarité. Le président de la République avait pour rappel déclaré qu'il jugeait intenable un système d'études supérieures "sans aucun prix" pour les étudiants mais avec un taux d'échec massif, sans autre explication.

"Je défie qui que ce soit de retrouver cette phrase qui est sortie partout. Il paraît qu'on est en campagne, et donc apparemment beaucoup de gens dans ce cas-là sortent des choses et vous font dire le contraire", a-t-il dit, précisant qu'il voulait évoquer "plutôt des formations professionnelles tout au long de la vie, que les universités vont devoir mettre en place et qui, elles, ont vocation à être payantes (...) Et qui vont permettre aux universités d'avoir ainsi des revenus et de fonctionner en se donnant plus de moyens", a-t-il expliqué.