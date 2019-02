publié le 13/02/2019 à 20:35

Dix Français face à Édouard Philippe. Le Premier ministre va répondre aux questions des citoyens lors de La Grande Explication diffusée sur LCI, en partenariat avec RTL et Le Figaro. Présenté par David Pujadas, avec la participation d'Elizabeth Martichoux et de Yves Thréard, cette émission revient sur les questions que se posent les Français sur le pouvoir d'achat, mais aussi l'écologie, la fiscalité et les réformes des institutions.



Selon un sondage Ifop/Fiducial pour Paris-Match et Sud-Radio, Emmanuel Macron et Édouard Philippe gagnent chacun 6 points en un mois. Avec 36% de "bonnes opinions", le chef de l'État pointe encore en 18e position de ce classement. Avec 47% d'opinions positives, le Premier ministre se hisse quant à lui en 4e position, à deux points seulement du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui gagne 4 points à 49%. Ils sont aussi nombreux (47%) à avoir une mauvaise opinion d'Édouard Philippe.

>> Suivez en direct La Grande Explication entre Édouard Philippe et dix Français sur RTL et en vidéo sur RTL.fr

Suivez en direct "La Grande Explication"

21h - "577 députés, je suis d'accord que c'est beaucoup. Est-ce que c'est trop ? Le président de la République s'est engagé à faire diminuer le nombre de parlementaires. Il faut faire attention, s'ils sont moins localement ils auraient plus de difficulté à être accessible. Il faut réussir à trouver le bon nombre qui permet d'avoir une représentation des territoires, des opinions politiques et une capacité à travailler", répond Édouard Philippe qui émet la possibilité de "descendre à 30, 400".



20h55 - Premier débat de la soirée : les élus et leur déconnexion avec la vie quotidienne.



Justine Dumontier interroge le premier ministre : "Je vais partie de ces gens qui sont apolitique (...) Je voulais savoir si vous étiez conscient qu'il y a ce sentiment de confiance qui s'estompe entre le gouvernement et le peuple ? Êtes-vous conscient de ce que l'on vit au quotidien ? Et de l'impact de vos décisions sur nous ?"



Édouard Philippe lui répond : "Il y a 35.000 maires en France. Ils font tous ce que fait le maire de votre commune : la capacité à donner du temps et se consacrer à la gestion de leur commune"



20h52 - La première déclaration d'Édouard Philippe concerne l'arrivée d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. "C'est vrai que j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour Alain Juppé (...) Il a cette ville dans le sang et la peau (...) C'est une très bonne nouvelle pour la République".



20h48 - La Grande Explication commence. Ingrid Levavasseur, gilet jaune, va interroger le premier ministre. Elle annonce qu'elle ne sera plus tête de liste RIC pour les élections européennes "Je ne renonce pas aux européennes mais je repars sur de bonnes bases. On repart à zéro. On lisse le nom RIC", explique-t-elle.



Elle précise ne pas être présente face à Édouard Philippe en tant que tête de liste ou avec des intentions politiques, mais en tant qu'aide-soignante.



20h46 - L'émission va commencer dans quelques instants.

"La Grande Explication" du 13 février 2019

20h41 - Édouard Philippe s'installe sur le plateau. Quelques instants avant, ils a discuté brièvement avec les 10 Français avec qui il va débattre ce soir.

20h35 - Comment va se dérouler cette soirée ? Édouard Philippe sera soumis aux questions directes des Français pour la première fois. 10 participants venus de toute la France. 22 ans pour le plus jeune, étudiant, 88 ans pour la doyenne, retraitée du commerce, c'est à elle que reviendra d'ailleurs d'interroger le premier ministre sur les retraites.