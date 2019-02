et AFP

publié le 11/02/2019 à 09:45

Les Français ont fait du grand débat national un véritable moyen de revendications. Si quatre grandes thématiques (démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics, transition écologique, fiscalité et les dépenses publiques) sortent du lot, certains citoyens souhaitent alerter les autorités.



Ainsi, en matière de transition écologique, certaines personnes sont assez limitées. 40% des Français affirment par exemple ne pas avoir d'alternative à la voiture individuelle pour leurs déplacements quotidiens, selon notre sondage BVA-Orange-RTL publié ce lundi 11 février.



À la question "avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle", 50% des personnes interrogées répondent par l'affirmative, 40% par la négative, 8% n'utilisant pas la voiture au quotidien et 2% ne se prononçant pas.

Des chiffres très disparates en fonction du lieu d'habitation. Dans les communes rurales, 75% des Français disent ne pas avoir d'alternatives contre seulement 15% des personnes vivant dans l'agglomération parisienne.



Enquête réalisée par internet du 5 au 6 février, auprès d'un échantillon de 1.002 adultes représentatif de la population française, selon la méthode des quotas (marge d'erreur non communiquée).