publié le 11/02/2019 à 06:10

Nous sommes à la moitié de la grande consultation. Le grand débat national, lancé par Emmanuel Macron afin de répondre à la crise des "gilets jaunes", est mis en place depuis un mois. Le 15 mars prochain, il s'achèvera avant d'entamer une phase de synthèse prévue pour le mois d'avril.



Les Français ont ainsi la possibilité de se rendre dans des débats organisés dans leurs villes mais aussi de déposer leurs questions ou leurs attentes sur le site internet dédié.

Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange publié ce lundi 11 février, 35% des personnes interrogées, expliquent avoir déjà renoncé à des droits ou des allocations, en raison de démarches administratives trop complexes. Parmi eux, 51% se disent sympathisants de la France insoumise, 45% sont des employés et des ouvriers. Et enfin, 43% ont moins de 35 ans.

Au micro de RTL, Édouard Lecerf, directeur général adjoint de BVA Opinion explique que "c'est un chiffre d'autant plus marquant, qu'il augmente auprès de certaines catégories. Il est plus fort, chez les plus jeunes. Il y a là un manque à gagner chez les citoyens, un manque de relations positives avec l'administration, simplement parce que l'accès à ces événements-là apparaît comme essentiellement très compliqué pour les Français".



Néanmoins, les Français sont 35% à indiquer pouvoir parcourir, "sans difficultés", plus de 15 kilomètres pour effectuer une démarche administrative. Ce pourcentage atteint 50% dans les communes rurales, selon notre sondage.