Présidence française de l'UE : l'emblème et la devise révélés

Relance, puissance et appartenance sont les trois mots qui composent la devise de la présidence française de l'Union européenne.

À partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin prochain, la France présidera le Conseil de l'Union européenne. L'emblème et la devise de cette présidence ont été dévoilés par Emmanuel Macron et Clément Beaune en conférence de presse ce jeudi 9 décembre.

"Cet emblème représente les initiales de l'Union européenne, habillées des couleurs de la France et des étoiles du drapeau de l'UE", a déclaré le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes devant les journalistes. "La flèche entre les initiales porte un message d'ambition, d'espoir, d'avenir face au renoncement", a-t-il poursuivi.

Quant à la devise, elle tiendra en trois mots : "Relance, Puissance et Appartenance". Clément Beaune s'est expliqué. Le premier mot correspond au "réarmement économique nécessaire de l'Europe, le deuxième à la "condition même du modèle européen" et le troisième au fait qu'aucun "mouvement ne saurait durer sans un lien" entre les habitants de l'Union européenne.

Pour la première fois depuis la mise en circulation de l'Euro, le dessin de la pièce de 2 euros a été changé en France. Cette pièce sera frappée à Pessac en Gironde.