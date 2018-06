La piscine du fort de Brégançon devrait coûter 34.000 euros, selon l'Élysée

publié le 24/06/2018 à 12:31

L'installation d'une piscine au fort de Brégançon devrait coûter 34.000 euros, a indiqué dimanche 24 juin l'Élysée au JDD. Emmanuel Macron souhaite en effet faire construire une piscine hors-sol dans la résidence officielle du président de la République. L'hebdomadaire précise que la piscine "sera démontable" et "profonde de 1,20 mètres, longue de 10 mètres sur 4".



L'Élysée souligne toutefois que cette dépense permettra d'économiser 60.000 euros, "soit le coût de deux embarcations de gendarmerie, d'ordinaire dévolues au sauvetage en mer, et qui sont mobilisées l'été pour la protection du président".

La présidence, qui a déjà lancé une étude de faisabilité, avait également précisé que les coûts de construction et d'entretien de l'installation seront intégrés aux budget annuel alloué au fort de Brégançon, d'un montant de 150.000 euros.