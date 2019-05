et Marie-Pierre Haddad

Le 7 mai 2019, cela fera deux ans, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Comment résumer ces deux ans de mandat ? Invité à l'antenne de RTL ce lundi 6 mai, François Baroin estime qu'il s'agissait d'une "grande promesse".



"Il a montré beaucoup d'audace, il a eu une intuition assez forte d'un effondrement d'un système, mais qui a été remplacée par une centralisation et une impression de solitude deux ans plus tard, qui est assez impressionnante", ajoute le maire de Troyes. Même s'il souligne qu'il y a eu "de bonnes mesures économiques au début", avec la fiscalité sur les entreprises, la "flat taxe" sur les dividendes et la réforme du droit du travail, "ça s'est bloqué, indique-t-il. Il s’est mis à distance des corps intermédiaires".

Un nouveau tournant attend-il Emmanuel Macron ? "Le président de la République incarne l'Histoire. La période aujourd'hui (la crise des 'gilets jaunes', ndlr) est un événement politique, il faut voir si cela deviendra un événement historique. Les 'gilets jaunes', c'est un tournant qui est lui est imposé (...) avec un sentiment d’un pays fracturé comme jamais", note François Baroin.

Et d'ajouter : "Ces tournants-là, soit il les assume, soit il ne les assume pas (...) Il a une occasion de faire d'un événement politique qui lui est imposé, un événement historique qui structure un mandat".