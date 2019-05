Des députés veulent interdire les chewing-gums à l'Assemblée nationale

publié le 28/05/2019 à 14:19

Ennemis des salles de classe et bientôt de la République ? Les chewing-gums pourraient en effet être bientôt bannis des bancs de l'Assemblée nationale, conformément à un amendement déposé par sept députés Les Républicains.



Thibault Bazin, Marc Le Fur, Frédérique Meunier et leurs collègues souhaitent ainsi que les parlementaires "qui mâchent un chewing-gum de manière ostentatoire" soient sanctionnés, comme l'a repéré une journaliste du média Contexte. Cet alinéa pourrait être rajouté à la réforme du règlement de l'Assemblée nationale initiée par Richard Ferrand et actuellement débattue dans l'hémicycle.

La proposition défendue par les 7 élus devrait s'insérer dans l'article 70 relatif à la discipline, l'immunité et la déontologie des parlementaires. "Alors que l’on interdit aux élèves de mâcher du chewing-gum pendant les cours, il semble normal qu’il en soit de même pour les députés. C’est l’image de l’Assemblée nationale qui est en jeu", estiment les 7 parlementaires LR.

T. Bazin et quelques députés LR veulent qu'un député qui "mâche un chewing-gum de manière ostentatoire" soit sanctionnable... #DirectAN #RéformeRèglement pic.twitter.com/ruCchTVTjg — Brice Lacourieux (@blacourieux) 27 mai 2019

Pour eux, "les représentants de la Nation, les députés se doivent d'avoir un comportement irréprochable, d'autant plus que leurs travaux dans l'hémicycle ou en commission sont filmés".