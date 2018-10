publié le 29/10/2018 à 14:06

C'est une nouveauté assez insolite mais peu polluante. Des chercheurs ont mis au point un chewing-gum qui simule une saveur quand on le mâche, et qui est donc... inusable.



Présenté lors du dernier ACM User Interface Software and Technology Symposium, qui s'est tenu au mois d'octobre à Berlin, ce "chewing-gum électrique illimité" utilise l'effet piézoélectrique, qui permet à certains matériaux de produire un courant électrique lorsqu'ils sont tordus ou déformés.



Il est composé d'un élément piézoélectrique, entouré d'électrode en argent et d'un mince film plastique de la taille d'un chewing-gum classique. Mais contrairement à ce dernier, son goût est permanent. Dès qu'on le mâche, un faible courant électrique est produit. Insensible et indolore, il donne une sensation de goût lorsqu'il entre en contact avec la langue.

Plusieurs goûts disponibles

Pour le moment, seuls cinq goûts ont été créés : l'amer, le salé, l'acide, le sucré et l'umami. Même si ce chewing-gum ne peut pas encore rivaliser avec un Malabar à la fraise, les chercheurs planchent déjà sur de nouvelles saveurs très appréciées des consommateurs japonais : sauce soja fermentée, fromage et champignon Shiitake.



Les chercheurs de l'université de Tokyo dont déjà connus pour leurs inventions loufoques liées à l'alimentaire. Ils sont notamment les créateurs de la fourchette électrique, qui, par le même procédé que le chewing-gum, simule un goût salé dans la bouche. Cette invention avait pour objectif d'éviter l'excès de sel dans les plats.



Si le chewing-gum électrique venait à être commercialisé en Europe et à remplacer les gommes classiques, le gain d'argent serait considérable : les collectivités n'auraient ainsi plus à engager des frais de nettoyage des chewing-gums sur les trottoirs.