publié le 02/09/2020 à 19:11

Les néonicotinoïdes vont être en partie ré-autorisés. Un projet de loi prévoit que ces insecticides, néfastes pour les abeilles, pourront être utilisés temporairement sur les cultures de betteraves. Les dérogations seront "réservées" à ce type de cultures, a annoncé le gouvernement ce mercredi 2 septembre.

Pour Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts (EELV), "c'est une faute politique" de la part du gouvernement. "Quand on fait une loi pour préserver la biodiversité, le principe c'est qu'elle est irréversible", déclare-t-il au micro de RTL. "Plutôt que d'aider ces producteurs à faire différemment, on les remet dans une fuite en avant", regrette l'eurodéputé, qui propose plutôt d'adopter les principes de l'agro-écologie.

Pour Yannick Jadot, ces dérogations sont aussi "une faute économique". "C'est lié à un système où on essaie d'être compétitif avec les Brésiliens", assure-t-il, en pointant du doigt les coût sociaux moins élevés pour les producteurs de sucre au Brésil et le manque de respect de l'écologie dans le pays.

"Évidemment qu'il faut aider les agriculteurs", soutient Yannick Jadot, qui évoque les fonds d'aide. Pour lui cependant, "les paysans qui ont choisi le bio vont beaucoup mieux". "À force de céder au lobby des pesticides, à force de céder à la pire des agricultures, on perd des paysans, on détruit l'environnement, on a une alimentation de mauvaise qualité et une santé qui est impactée", poursuit l'écologiste.