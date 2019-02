publié le 08/02/2019 à 18:58

Mediapart et France Inter avaient révélé les accusations d'agressions sexuelles visant l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Des accusations pour lesquels Denis Baupin n'a pas été poursuivi car les faits étaient prescrits.



Ce procès en diffamation s'est transformé cette semaine en tribune pour ces accusatrices. Jeudi 7 février, Cécile Duflot, en pleurs, est venue raconter l'agression dont elle aurait été victime. Et ce vendredi soir, la procureure a demandé la relaxe des médias et des accusatrices de Denis Baupin.

Malgré la longue plaidoirie de l'avocat de Denis Baupin, qui dénonce un lynchage médiatique de son client, les réquisitions de son client sont clairement à la faveur de tous les prévenus. "Je ne vais pas faire durer le suspens", entame-t-elle, "Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de condamnation".

Elle salut d'abord le courage de toutes les personnes qui sont venues témoigner à la barre. Selon, les accusatrices de Denis Baupin, aujourd'hui prévenues, font toutes un récit sincère et constant des faits qu'elles dénoncent. La procureure souligne, une fois encore, l'absence de Denis Baupin à l'audience, et requiert la relaxe pour ces femmes qui l'accusent de harcèlement et d'agressions sexuelles.



Puis elle en vient au travail des journalistes qui ont révélé l'affaire : "un travail sérieux et qui ne mérite pas de condamnation non plus". Selon elle, ce procès est "la preuve de la cécité de Denis Baupin face aux faits". Pour conclure, elle rappelle la nécessité de la lutte contre le silence des victimes des violences sexuelles. Un soulagement pour les six prévenues qui sont sorties de la salle les larmes aux yeux.

