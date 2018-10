publié le 03/10/2018 à 08:25

La démission de Gérard Collomb a déclenché les foudres de l'opposition, qui estime que ce nouvel épisode qui vient mettre l'exécutif dans la tourmente révèle les faiblesses d'Emmanuel Macron dans le domaine régalien.



De droite à gauche, les attaques contre le chef de l'État ont fusé de toutes parts. Marine Le Pen, président du Rassemblement national, lui a notamment reproché d'avoir tardé à trancher. "Est ce que le sketch va durer longtemps ? Parce que là c'est le cirque !", a-t-elle lancé dans les couloirs de l'Assemblée nationale.

"Quelqu'un qui démissionne, on ne peut pas l'attacher à sa chaise, tempête Marine Le Pen. On ne peut pas le forcer à remplir une mission qu'il ne souhaite plus remplir." La présidente du RN estime que "le fait d'avoir refusé sa démission était déjà une faute, et aujourd'hui ça tourne au grand Guignol".

Gérard Collomb dépose à nouveau sa démission. Ça va durer longtemps ce sketch ? Au moment où l’insécurité gangrène notre pays et où nos forces de l’ordre ont plus que jamais besoin d’une direction ! ¿#CirquePinder MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 2 octobre 2018