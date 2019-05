publié le 27/05/2019 à 07:26

"Je suis très préoccupée par la situation du pays". Sur RTL, Valérie Pécresse estime que désormais, "Marine Le Pen et les populistes peuvent remporter l'élection présidentielle". La présidente LR de la région Ile-de-France tire ce constat après les résultats et la victoire du Rassemblement national aux Européennes.



Le parti de Marine Le Pen est en effet arrivé en tête, avec 23,4% des suffrages, devant La République en Marche, qui récolte 22,3% des voix. Des chiffres qui inquiète cette figure des Républicains, qui a rappelé que "partout dans les pays d'Europe, le populisme mène les pays à la faillite". "On le voit en Italie avec Matteo Salvini où la croissance est à 0, avec le Brexit, qui plonge les Britanniques dans le chaos".

Sur le plan national, Valérie Pécresse a regretté voir le RN "se consolider élection après élection". "Et face à ça, il faut un électrochoc, et un électrochoc de la droite", affirme-t-elle. La droite et plus particulièrement Les Républicains qui ont vécu "un séisme" dimanche 26 mai, en ne recueillant que 8,5% des voix, "nos plus mauvais résultats", a commenté la présidente de la région Ile-de-France.