Européennes : le match continue entre le RN et LaREM pour Alain Duhamel

publié le 27/05/2019 à 02:23

Le duel continue entre La République en Marche et le Rassemblement national, mais cette fois-ci c'est Marine Le Pen qui est en tête. Pourtant, si elle voulait un plébiscite anti-Macron, on ne peut pas parler d'un plébiscite anti-Macron avec un point et demi de différence. Emmanuel Macron, qui souhaitait lui arriver le premier, il l'a proclamé souvent, arrive en deuxième position. Il y a donc clairement une polarisation autour du Rassemblement national et de La République en Marche avec une avance cette fois-ci pour Marine Le Pen.



Pour le reste, on doit noter le très bon score des écologistes qui retrouvent presque les chiffres qu'avait obtenu Daniel Cohn-Bendit. Un mouvement qui se traduit visiblement également à l'échelle européenne. La France insoumise obtient de son côté un score catastrophique. La Parti socialiste s'en tire bien puisqu'il est à 6,5% des suffrages. Pour les autres listes, disons qu'elles pèsent infiniment moins sur la scène politique.

Les partis politiques dit classiques qui sont perdants

On voit bien quand même que ce sont les partis politiques dits classiques qui sont perdants, les écologistes qui sont vainqueurs, Marine Le Pen qui arrive en tête devant La République en marche. C'est le duel qui s'installe, donc début de la troisième manche à partir de ce lundi 27 mai au matin.