Déconfinement : Le Foll favorable à un second tour des municipales en juin

publié le 07/05/2020 à 19:11

Le second tour des municipales va-t-il pouvoir se tenir prochainement ? C'est en tout cas ce que souhaite Stéphane Le Foll, maire de la Ville du Mans, président du Mans Métropole, ancien ministre et porte-parole du gouvernement Hollande.

"À moins qu'il y ait une reprise de la circulation du virus et compte tenu du fait qu'on est en phase de déconfinement, je me dis qu'on doit pouvoir, si les choses restent en l'état, organiser le deuxième tour" en juin, a assuré l'homme politique ce jeudi 7 mai au micro de RTL.

De son côté, le Premier ministre a déclaré ce jeudi 7 mai lors de sa conférence de presse que qu'il "déciderait si la tenue du second tour des élections municipales est possible ou non" le 23 mai prochain.

Stéphane Le Foll a également confirmé que les écoles du Mans (Sarthe) allaient rouvrir à partir du 11 mai prochain. "On se met en disposition de respecter le protocole sanitaire publié dimanche dernier", a-t-il déclaré, ajoutant que les repas servis à la cantine seraient gratuits pour tous les élèves qui viendront, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Concernant le déconfinement, il y est favorable. "Je pense qu'il faut déconfiner car les gens en ont besoin, mais il faut le faire avec des conditions de vigilance absolue", a-t-il dit. Le virus continue dans certains endroits à circuler et il reste une menace : il faut des gestes barrières, des masques et une organisation différente".