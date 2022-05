L’un des grands partis de gouvernement de la Ve République est-il condamné à disparaître ? C’est en tout cas la crainte d’une partie des militants et de certains cadres du parti à la rose. Les tractations avec Jean-Luc Mélenchon sont toujours en cours. Alors, le PS peut-il disparaître ?

Invité à l'antenne de RTL ce mardi 3 mai, Rémi Lefebvre professeur de Sciences Politiques à Lille et spécialiste de la gauche estime que cela "fait des années qu'on dit que le PS va disparaître". "Même quand il était au pouvoir, il a toujours connu d'énormes crises. En 2017, Benoît Hamon a fait 6%, Anne Hidalgo a fait trois fois moins, en 2022, analyse-t-il. Le PS garde une très forte implantation territoriale, notamment dans les grandes villes, dans les conseils régionaux et dans les départements".

Selon le spécialiste de la gauche, le Parti socialiste "est confronté à une situation un peu tragique". "Concrètement, il a le choix entre deux options qui sont toutes les deux très négatives, au sens où elles ne sont pas reluisantes pour son avenir : soit il reste dans son coin et sans doute qu'il va perdre son groupe parlementaire (...) devenir vraiment inaudible au niveau national. Soit, il décide de faire une alliance avec la France insoumise".

Cette deuxième option "est la plus probable pour préserver l'avenir et pour préserver son implantation", souligne Rémi Mais cela se fait "au risque évidemment de dénaturer son identité politique puisqu'il va être amené à accepter des conditions idéologiques assez drastiques de la part de Jean-Luc Mélenchon". Et d'ajouter que cela "remet en cause sans doute une partie de son identité de parti réformiste".

Un parti inaudible au niveau national, mais implanté localement ?

Le Parti socialiste, qui a gouverné notre pays pendant plus de 20 ans, est totalement pris en étau. Au micro de RTL, Benjamin Morel, maître de conférences en Sciences politiques à l’Université Paris II Panthéon Assas, explique que "c'est ce qu'on appelait un 'parti attrape tout' qui donnait des gages à plusieurs types d'électorat très différents, en pariant sur un point qui était le vote utile (...) Ça marche quand vous êtes à 20%, quand vous êtes même encore à 15%. Mais quand vous êtes à 1,8%, ça ne fonctionne plus".

Donc le PS est "un parti qui est pris en étau entre un pôle Mélenchon et un pôle Macron", ajoute-t-il. "Est-ce qu'il peut survivre sans être ce grand parti hégémonique ? La réponse est probablement oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avenir type Parti radical de gauche, avec un parti qui tient fortement dans les collectivités territoriales, très implanté, mais qui n'a plus qu'une voix relativement inaudible au niveau national".

Un scénario plus optimiste pour le PS existe. "Il n'est pas certain que les pôles Macron et Mélenchon soient des pôles structuraux dans notre vie politique. On n'est pas encore dans une phase de recomposition certaine de notre vie politique. On est plutôt dans une nouvelle étape de décomposition, avec des électorats très fluides, explique Benjamin Morel. Nul ne sait ce qu'il adviendra de La République En Marche dans cinq ans, quand Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter".