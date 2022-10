Bruno Le Maire, Gérald Darmanin... Les membres clés du gouvernement ont appelé les entreprises à augmenter les salaires pour renforcer le pouvoir d'achat des Français et faire face à l'inflation. Que peuvent faire de plus Bruno Le Maire et Gérald Darmanin concernant les salaires ?

Invitée de RTL ce mercredi 19 octobre, Sophie Taillé-Polian, députée EELV-Nupes du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale milite pour "une série de mesures". "On observe depuis plusieurs semaines, il y a de l'incantation. Il faut demander, mais ça ne marche pas. Il faut d'abord augmenter le salaire des fonctionnaires. On ne peut pas d'un côté demander au patronat d'augmenter les salariés sans augmenter vraiment correctement les fonctionnaires", a-t-elle expliqué. Le point d'indice a été relevé "mais ce n'est vraiment pas suffisant par rapport à l'inflation", a-t-elle expliqué.

Sophie Taillé-Polian souhaite aussi "l'augmentation du Smic". "Il y a aussi la possibilité d'organiser une grande conférence salariale que la gauche réclame depuis des années, en prenant la situation branche par branche (...) Il faut travailler sur la question des écarts de salaires".

C'est aussi le bouc émissaire, le CAC40 Sophie De Menthon, présidente du Mouvement Patronal Ethic

Sophie De Menthon, présidente du Mouvement Patronal Ethic répond au gouvernement. "Pourquoi le ministre de l'Intérieur vient se mêler des salaires des salariés. Il a autre chose à faire. Il nous demande d'augmenter les salaires. On pourrait lui demander aussi d'agir de façon plus efficace", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

Sur la question des salaires, elle estime qu''il n'y a pas des fonctionnaires". "Les fonctionnaires, ce n'est pas une catégorie. Je pense au cas des infirmières ou de gens qui ont des métiers difficiles et qui se dévouent corps et âme. Il est complètement différent de certains fonctionnaires qui ont des fonctions plus tranquilles", explique-t-elle.

Et d'ajouter : "On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Même chose pour les entreprises. Vous avez cité le CAC40, dit-elle en s'adressant à la députée écologiste. Le malheureux qui fait la croissance du pays, qui donne le plus d'impôts et qui rapporte le plus d'impôts au gouvernement. C'est aussi le bouc émissaire, le CAC40".

