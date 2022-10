Laurent Alexandre dénonce sur RTL "un sabotage de l'économie" de la part de la CGT

"Il s'agit en réalité d'un sabotage de l'économie." Laurent Alexandre a dénoncé, sur RTL, la poursuite de la grève dans les raffineries du groupe TotalEnergies en dépit de la signature par la direction et les syndicats majoritaires au sein du groupe, à savoir la CFDT et la CFE-CGC, d'un accord. Celui-ci prévoit une hausse de 5 % des salaires pour les ouvriers-techniciens et de 3,5 % pour les cadres, plus une prime d'un mois de salaire, avec un plancher à 3.000 euros et un plafond à 6.000 euros.

"Quand il y a un accord majoritaire, il est nécessaire de le respecter. Mais la CGT a décidé de prendre une position maximaliste", estime le polémiste. "Il ne s'agit pas d'une grève pour défendre les salariés dans les raffineries, qui sont au passage tout à fait nantis, c'est une grève politicienne, motivée par des raisons internes à la CGT, emprunte à des conflits. C'est en cela qu'il s'agit en réalité d'un sabotage de l'économie", a-t-il décrié.

Rokhaya Diallo conteste le constat

Laurent Alexandre reproche également à la CGT de soutenir la "menace de grève des ouvriers de maintenance des centrales électriques, qui va nous conduire à importer de l'électricité allemande fabriquée avec du charbon, ce qui est catastrophique pour l'environnement et pour le climat". "On déconne à plein tube", déplore le médecin.

L'urologue poursuit : "Quand on imagine la situation tendue dans laquelle on est sur le plan économique et énergétique, paralyser l'économie via le blocage des raffineries et proposer de paralyser les centrales nucléaires en bloquant leur maintenance, c'est un vrai sabotage de l'économie et ce n'est pas acceptable. D'autant plus que la CGT est minoritaire !"

Également présente sur le plateau, Rokhaya Diallo conteste ces propos : "Je ne vois pas dans quel but ces personnes auraient intérêts à saboter l'économie française, d'autant qu'elles y contribuent et qu'elles en bénéficient indirectement", rappelle la militante féministe, qui estime que "quand on demande 10 % et que l'on en obtient 5 %, c'est une bonne raison de poursuivre la grève".

