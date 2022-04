Débat de l'entre-deux-tours : "Le moment de découvrir notre véritable projet", estime David Rachline

Les candidats à la présidentielle et leur entourage sont ce mercredi 20 avril à la Plaine Saint-Denis, pour le tant attendu débat de l'entre-deux-tours. Pendant plus de deux heures, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se feront face et détailleront leur projet pour la France, à quatre jours du second tour de la présidentielle.

La candidate du Rassemblement national est "sereine et concentrée", estime David Rachline au micro de RTL. Selon le maire RN de Fréjus, le débat de ce mercredi comporte "un enjeu de clarification", mais sera aussi "le moment pour les Français de découvrir notre véritable projet, notre véritable ambition pour la France".

Alors que la performance de Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours de 2017 est restée dans les esprits, cette dernière compte bien changer la donne. "Elle est prête aussi bien à ce débat, mais prête aussi à gouverner notre pays", affirme David Rachline, qui dénonce par ailleurs les nombreux "anathèmes de ces derniers jours de la part de l'entourage d'Emmanuel Macron".