Coronavirus en France : le point sur les derniers chiffres qui continuent d'augmenter

140.997 cas de covid-19 ont été confirmé le 8 juillet dernier en France. Une augmentation de 12,7% des cas en sept jours, comme l'indique le site de Santé Publique France. Fin juin début juillet, "le taux d’incidence augmentait à nouveau de plus de 50 % dans la quasi-totalité des classes d’âge et dans toutes les régions en métropole", indique le site.



Les nombres d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont aussi en hausse. Sur les sept derniers jours, le nombre des hospitalisations a atteint les 7.394 cas, augmentant de 29,6% en une semaine. Les admissions en soins critiquent augmentent de 20,7% en sept jours, atteignant les 652 admissions.

Avec 323 décès supplémentaires sur les sept dernier jours, le seuil des 150.000 décès liés au Covid-19 a été franchi vendredi 8 juillet, en France, où l'épidémie sévit depuis début 2020.

Vendredi 8 juillet dans son point hebdomadaire, Santé publique France a également fait état d'une forte augmentation des réinfections au Covid, qui atteignent désormais 12% des cas confirmés. Selon les dernières projections publiées par l'Institut Pasteur, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les jours qui viennent.

