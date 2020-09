publié le 22/09/2020 à 19:40

Son nouveau livre La Chambre des dupes (publié chez Plon) est en lice pour le prix Goncourt. Mais il est aussi la nouvelle plume du Premier ministre Jean Castex. Camille Pascal raconte sur RTL pourquoi il a accepté de travailler pour le locataire de Matignon, après avoir collaboré avec Nicolas Sarkozy : "Ce sont deux hommes qui ont travaillé ensemble. J'ai répondu à l'appel d'un ami. Jean Castex me l'a demandé et j'ai accepté."

Alors que l'écrivain a dit sa surprise de voir son nouveau roman sélectionné pour le prix Goncourt, il dit avoir voulu sortir de sa zone de confort : "C'est beaucoup plus confortable d'être écrivain que d'être dans le combat politique", estime-t-il.

S'il admet que son poste peut lui permettre de faire passer certaines de ses idées, il assure que son travail consiste à s'effacer derrière la personnalité et le verbe de Jean Castex : "Il faut être en sympathie et en empathie avec la personne. Ensuite, il faut faire un travail sur soi pour s'oublier, et se laisser s'envahir par la personnalité et la structure de la phrase de celui pour qui vous écrivez. Quand j'écris un discours je n'entend pas ma voix".