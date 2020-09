publié le 24/09/2020 à 18:49

Les élus marseillais ne décolèrent pas depuis l'annonce d'Olivier Véran de ce mercredi 23 septembre. Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône dénonce les mesures prises concernant la métropole Marseille-Aix.

"J'espère un report de cette mesure et que les négociations reprennent. Quand il a fallu trouver les maires pour faire face à la crise pendant le confinement, ce sont les collectivités locales qui étaient en première ligne. Aujourd'hui on apprend de façon unilatérale que c'est comme ça et pas autrement. On pénalise notre territoire et on stigmatise les jeunes aussi. À Paris, on fait la différence entre les bars et les restaurants par exemple", note l'élue.

"La façon dont cela se fait aujourd'hui, on apprend que le poumon économique va être asphyxié, c'est extrêmement angoissant. S'il y a des mauvais élèves, qu'ils soient sanctionnés mais on ne va pas sanctionner tout le monde au motif que l'on n'est pas capables de faire respecter les décisions", fustige la députée LR.

"Ce qui est très inquiétant c'est qu'on est dans une situation économique extrêmement difficile. Le gouvernement promet de l'argent mais augmente la dette et creuse le déficit", regrette Valérie Boyer, qui évoque un "argent maléfique" promis par l'État.

"Soit les élus locaux sont des partenaires ou alors nous sommes dans un pays administré, dans une démocratie il y a des corps intermédiaires. La moindre des choses c'était de prévenir, pourquoi mépriser les élus locaux à ce point ? Il s'agit de prendre à la fois des décisions justes, appropriées et qui puissent être respectées", conclut Valérie Boyer.