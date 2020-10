Après Clara Luciani, Julien Doré s'en prend lui aussi à Roselyne Bachelot

publié le 01/10/2020 à 15:31

Pour Julien Doré, Roselyne Bachelot a été "condescendante" envers son amie et collègue Clara Luciani, et le chanteur a du mal à le digérer. "La réponse qu'elle a eue sur la réaction de Clara, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé", a déclaré le chanteur à propos de la ministre de la Culture.

Pour comprendre cette affaire, il faut remonter un peu plus d'un mois en arrière. Clara Luciani avait alors posté une photo dans sa storie Instagram, dans laquelle elle faisait part de son manque de la scène. Sauf que dans cette publication, la chanteuse s'est également adressée à Roselyne Bachelot, comme le rappelle Vanity Fair : "Vous passez de bonnes vacances madame Roselyne Bachelot ? Parce que nous on a mal au bide et au cœur et on attend des réponses qui n’arrivent pas", avait alors écrit la chanteuse en août dernier, comme un SOS lancé à la ministre de la Culture.

Une bouteille à la mer dont ne s'est pas saisie Roselyne Bachelot. Invitée peu de temps après sur le plateau de C à vous, la ministre de la Culture ne s'est pas montrée très compatissante avec la chanteuse de 28 ans. "Je trouve ça inutile. Comme si je me tournais les pouces rue de Valois. Vous connaissez la vie des ministres... C'est mesquin", avait alors déclaré Mme Bachelot.

J'ai trouvé ça extrêmement déplacé Julien Doré à propos de Roselyne Bachelot.





Cette réponse a été jugée "condescendante" par le chanteur et ami de Clara Luciani, Julien Doré, qui s'est même dit "vachement choqué" par les propos de la ministre. "Je me suis dit "bah non Madame, enfin oui Madame, on connaît justement trop votre vie et on aimerait bien connaître un peu plus la destination de fonctions importantes comme celle que vous occupez, plutôt que de savoir ce que vous faites dans votre vie, que ce soient vos voyages en jet ou vos chroniques dans différentes émissions", s'est lâché le chanteur, invité peu de temps après sur le même plateau.

Des propos forts, relayés par Vanity Fair, qui témoignent d'une véritable colère des artistes. "La réponse qu'elle a eue sur la réaction de Clara, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Et ça fait partie d'un système politique qui a perdu de sa substance et qui a beaucoup de mal à embrayer sur des problèmes extrêmement préoccupants", a conclu le chanteur déçu.