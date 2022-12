INVITÉE RTL - "Je serai samedi soir" au Qatar confirme Amélie Oudéa-Castéra

Amélie Oudéa-Castéra a vécu le 8e de finale du Mondial France-Pologne à Bondy, là où Kylian Mbappé a grandi et effectué ses premiers pas de footballeur. La ministre des Sports est-elle heureuse après la victoire des Bleus (3-1) et la qualification pour les quarts de finale au Qatar ? "Absolument, c'est le bon adjectif".

"C'était vraiment la grande grande joie collective, tous ces gamins. C'est leur héros (Mbappé, ndlr), c'est notre génie national, il marque ces deux buts... Mais il y avait aussi un immense bonheur quand Giroud a marqué le premier (...) Les enfants étaient incroyablement heureux, pour moi c'était une façon de vivre cette magie du sport. Plus elle se partage, plus elle est grande".

La Ministre tient aussi à "tirer un coup de chapeau à tout ce sport amateur, avec les éducateurs, les bénévoles" et l'assure : elle tiendra sa promesse et ira bien à Doha pour soutenir les Bleus en quart. "Allez, on y va, on y va, j'y serai samedi soir. C'est mon rôle, je trouve même que c'est mon devoir d'être à leurs côtés en signe de reconnaissance. On va être tous derrière eux".

Aura-t-elle un geste fort ou symbolique sur place ? "Je serai engagée, fidèle à mes valeurs, sur la ligne des convictions que j'ai partagées depuis le début. J'aurais sur place des entretiens diplomatiques. J'irai à la rencontre de l'Organisation internationale du travail, je vais aussi pouvoir connecter avec des associations qui promeuvent là-bas le sport féminin, l'éducation".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info