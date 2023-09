Coupe du monde de rugby des parlementaires : "Ils ne sont pas là pour rigoler", assure Yaël Braun-Pivet

Crédit : Patrick Batard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Conseil de Surveillance du Stade Toulousain, Hervé Lecomte.

À partir de vendredi prochain, la France accueillera un grand événement. Il s'agit de la Coupe du monde rugby 2023. Un Mondial qui s'ouvrira avec un match explosif : France-Nouvelle-Zélande. Mais avant de savourer les exploits des Bleus, une autre compétition a débuté ce samedi 2 septembre au matin, à Toulouse : la Coupe du monde des parlementaires.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en a donné le coup d'envoi dans la matinée, sur les terrains annexes au Stade toulousain. Et force est de constater que nos parlementaires ont fait honneur au maillot bleu, en l'emportant 8 à 7, dans un match rugueux contre le XV parlementaire australien, vice-champion du monde en titre.

Une difficulté à laquelle s'attendait Jean-François Portarrieu, président du club parlementaire et député de Haute-Garonne : "Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à peine débarqués à l'aéroport, au lieu d'aller à l'hôtel, ils sont venus ici au Stade toulousain pour faire une 'séance de décrassage'", explique l'élu à propos des Australiens. Et d'ajouter : "On s'est dit qu'ils avaient peut-être des intentions".

Au bout de cinq minutes de jeu, l'ambiance était tendue, à la limite de la bagarre générale après un plaquage très haut, sous les yeux ébahis de la présidente de l'Assemblée. "Il y a de l'engagement, ils ne sont pas là pour rigoler", a-t-elle constaté au micro de RTL.

Les Bleus l'ont finalement emporté grâce à un essai en toute fin de rencontre. Car les divergences politiques n'ont pas empêché l'unité des joueurs sur le terrain : "Il y a des gens dans l'équipe dont je ne partage absolument pas les idées, que je combattrai à la fin de cette Coupe du monde, mais cela n'empêche pas de se respecter", nous a confié Pierre Cazeneuve, député Renaissance et capitaine de l'équipe.

En récompense après cette victoire, les députés ont fêté leur exploit à la buvette du Stade toulousain. Il leur faudra être à nouveau prêts lundi à affronter le redoutable XV du Parlement européen.