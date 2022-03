La Corse bénéficie déjà d'un statut particulier. Aujourd'hui, elle s'administre librement et les compétences de la collectivité corses sont assez étendues.

Aujourd'hui, indépendance et autonomie sont demandées par les Corses. Ces deux statut sont bien différents: l'indépendance détacherait totalement l'île de la France, alors que l'autonomie lui accorde des droits particuliers. Aux dernières élections territoriales, la liste nationaliste corse Fà Populu Inseme a remporté la majorité des voix.

Les indépendantistes et autonomistes sont réunis sous le drapeau des nationalistes corses, et demandent la souveraineté politique de l'île. Pour obtenir cette souveraineté, de nombreuses actions violentes ont été commises à l'encontre des institutions françaises, notamment dans les années 1980 : attaques de prison, de préfecture et assassinat du préfet Erignac, dont le meurtrier, Yvan Colonna, fait à nouveau les unes de l'actualité. Son agression dans une prison d'Arles et son hospitalisation dans un état grave ont provoqué des manifestations en Corse, parfois violentes, dans le but de voir le nationaliste effectuer sa peine sur l'île de beauté. Ces événements ont d'ailleurs ré-ouvert le débat de l'autonomie corse.

Les nationalistes corses réclament également la promotion de la langue corse et son apprentissage obligatoire dans les écoles de l'île. Cette revendication est d'ailleurs étendue à la population générale corse, et pas uniquement aux nationalistes.

Les indépendantistes et autonomistes souhaitent également la limitation des infrastructures touristiques pour privilégier le développement d'une économie durable, le respect du littoral ainsi que la reconnaissance du statut de prisonniers politiques pour les personnes du mouvement nationaliste incarcérées, dont Yvan Colonna.